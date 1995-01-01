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    Роналду останется капитаном сборной Португалии. Он бросил на газон капитанскую повязку

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не намерен лишать нападающего Криштиану Роналду статуса капитана национальной команды.

    • 36-летний футболист бросил капитанскую повязку на газон во время матча с Сербией (2:2).
    • Таким образом он отреагировал на ошибочное решение судей не засчитать его гол.
    • Роналду получил статус капитана португальской сборной в 2008 году.

    «Он сохранит капитанскую повязку. Если бы Криштиану, который стал примером для всей нации, оскорбил тренера, коллег или Федерацию футбола Португалии, то тогда было бы что обсуждать. Но ничего из этого не произошло.

    Случившееся было моментом большого разочарования. Такое могло случиться и со мной. Это разочарование человека, который всегда хочет побеждать, который отдает все силы ради сборной.

    Никто не говорит, что он правильно повел себя в той ситуации, но неуместно рассуждать о том, останется ли он капитаном. Криштиану не бросал на землю майку сборной. Он просто выразил эмоции и первым признал, что поступил неправильно. Он точно останется капитаном», – сказал Сантуш.

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    Источник: Record

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +20505

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Злого умысла не было, все это понимают. Хотя поступок недостойный.

      0
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      Рейтинг: -928

      СуперПАВ9 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Роналду больной ублюдок

      -4
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      Рейтинг: +961

      serglider > СуперПАВ9 1 час назад

      Будешь тут больным, когда ты забил чистый гол на последней минуте матча, а его не засчитали))) Самое смешное, что арбитры признали свою ошибку и... извинились)))

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