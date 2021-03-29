Роналду останется капитаном сборной Португалии. Он бросил на газон капитанскую повязку

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не намерен лишать нападающего Криштиану Роналду статуса капитана национальной команды.

36-летний футболист бросил капитанскую повязку на газон во время матча с Сербией (2:2).

Таким образом он отреагировал на ошибочное решение судей не засчитать его гол.

Роналду получил статус капитана португальской сборной в 2008 году.

«Он сохранит капитанскую повязку. Если бы Криштиану, который стал примером для всей нации, оскорбил тренера, коллег или Федерацию футбола Португалии, то тогда было бы что обсуждать. Но ничего из этого не произошло.

Случившееся было моментом большого разочарования. Такое могло случиться и со мной. Это разочарование человека, который всегда хочет побеждать, который отдает все силы ради сборной.

Никто не говорит, что он правильно повел себя в той ситуации, но неуместно рассуждать о том, останется ли он капитаном. Криштиану не бросал на землю майку сборной. Он просто выразил эмоции и первым признал, что поступил неправильно. Он точно останется капитаном», – сказал Сантуш.