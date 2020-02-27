Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Metaratings: Дель Пьеро не смог получить российскую визу на севере Италии из-за коронавируса

Metaratings: Дель Пьеро не смог получить российскую визу на севере Италии из-за коронавируса

27 февраля 2020, 12:15
1

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в своей стране из-за вспышки коронавируса.

По информации Metaratings.ru, Дель Пьеро не попал ни в одно из двух генконсульств РФ в Италии, которые находятся на севере – в Милане и Генуе. Экс-футболист принял решение отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван со стыковкой в Москве, чтобы получить российскую визу в Армении.

Дель Пьеро успешно получил визу. Комментатор Нобель Арустамян в интсаграме сообщил, что они вместе с экс-нападающим «Ювентуса» летят из Еревана в Москву.

  • Итальянец прибудет в Москву на церемонию вручения премии «Рейтинга Букмекеров».
  • Одним из событий вечера станет благотворительный аукцион, все собранные средства от которого перечислят в Фонд Константина Хабенского. Главный лот аукциона – ужин с Дель Пьеро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Metaratings.ru
Италия. Серия А Ювентус Дель Пьеро Алессандро Арустамян Нобель
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
levon_man
1582807301
Он уже вылетел в Москву из Еревана. Визу получил здесь
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+