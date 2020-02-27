Metaratings: Дель Пьеро не смог получить российскую визу на севере Италии из-за коронавируса

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро не смог получить российскую визу в своей стране из-за вспышки коронавируса.

По информации Metaratings.ru, Дель Пьеро не попал ни в одно из двух генконсульств РФ в Италии, которые находятся на севере – в Милане и Генуе. Экс-футболист принял решение отправиться из Лос-Анджелеса в Ереван со стыковкой в Москве, чтобы получить российскую визу в Армении.

Дель Пьеро успешно получил визу. Комментатор Нобель Арустамян в интсаграме сообщил, что они вместе с экс-нападающим «Ювентуса» летят из Еревана в Москву.

Итальянец прибудет в Москву на церемонию вручения премии «Рейтинга Букмекеров».

Одним из событий вечера станет благотворительный аукцион, все собранные средства от которого перечислят в Фонд Константина Хабенского. Главный лот аукциона – ужин с Дель Пьеро.