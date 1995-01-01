Дель Пьеро поучаствовал в «Танцах со звездами» и станцевал квикстеп

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро стал участником итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

44-летний футболист продемонстрировал стандартную программу квикстепа [парный танец, быстрая разновидность фокстрота].

Дель Пьеро – не единственный бывший игрок, участвующий шоу. Его конкурентом является еще один экс-футболист «Ювентуса» Пабло Освальдо.