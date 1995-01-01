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    Дель Пьеро поучаствовал в «Танцах со звездами» и станцевал квикстеп

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро стал участником итальянской версии шоу «Танцы со звездами».

    44-летний футболист продемонстрировал стандартную программу квикстепа [парный танец, быстрая разновидность фокстрота].

    Дель Пьеро – не единственный бывший игрок, участвующий шоу. Его конкурентом является еще один экс-футболист «Ювентуса» Пабло Освальдо.

    Источник: Football Italia

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