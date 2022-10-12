Дель Пьеро назвал главные проблемы «Ювентуса»

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал поражение от «Маккаби» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Сложно найти какие-то позитивные слова в адрес «Ювентуса». Гости плохо начали, оставляли сопернику свободные зоны.

В первом тайме «Юве» почти ничего не сделал, играл недостаточно агрессивно, проигрывал все единоборства. Они постарались прибавить, но толком не получилось.

У команды явные проблемы с психологией и физикой, которые не так просто решить», – сказал Дель Пьеро.