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    Кьеллини повторил рекорд сборной Италии по числу участий в Евро

    Сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 в матче-открытии Евро-2020.

    Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел на поле все 90 минут.

    Для 36-летнего футболиста это четвертое участие в чемпионатах Европы, что стало повторением рекорда итальянской сборной.

    Кьеллини повторил достижение Джанлуиджи Буффона и Алессандро Дель Пьеро.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12249

      Cules2013 3 часа назад

      Участие - это хорошо, но интереснее общее кол-во сыгранных минут. А то сидеть на банке - сомнительное достижение. Как и выйти 1-2 раза на замену за весь турнир просто для того, чтобы кто-то другой получил отдых.

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