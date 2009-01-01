Кьеллини повторил рекорд сборной Италии по числу участий в Евро

Сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 в матче-открытии Евро-2020.

Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел на поле все 90 минут.

Для 36-летнего футболиста это четвертое участие в чемпионатах Европы, что стало повторением рекорда итальянской сборной.

Кьеллини повторил достижение Джанлуиджи Буффона и Алессандро Дель Пьеро.