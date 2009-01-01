Кьеллини повторил рекорд сборной Италии по числу участий в Евро

Участие - это хорошо, но интереснее общее кол-во сыгранных минут. А то сидеть на банке - сомнительное достижение. Как и выйти 1-2 раза на замену за весь турнир просто для того, чтобы кто-то другой получил отдых.
Сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0 в матче-открытии Евро-2020.
Центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини провел на поле все 90 минут.
Для 36-летнего футболиста это четвертое участие в чемпионатах Европы, что стало повторением рекорда итальянской сборной.
Кьеллини повторил достижение Джанлуиджи Буффона и Алессандро Дель Пьеро.