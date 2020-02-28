Дель Пьеро стал гостем «Вечернего Урганта»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
45-летний футболист в эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране, проблемами с получением российской визы, разговоре с Криштиану Роналду и многом другом.
Ведущий программы Иван Ургант подарил гостю шахматы с символикой «Ювентуса».
Сегодня у нас в гостях легенда мирового футбола, бывший нападающий сборной Италии и клуба @juventusfc Алессандро Дель Пьеро @delpieroaleСмотрите #ВечернийУргант в 23:30 на Первом сразу после шоу #ГолосДети pic.twitter.com/5KdUMX6o4K— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) February 28, 2020