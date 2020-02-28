Дель Пьеро стал гостем «Вечернего Урганта»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

45-летний футболист в эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране, проблемами с получением российской визы, разговоре с Криштиану Роналду и многом другом.

Ведущий программы Иван Ургант подарил гостю шахматы с символикой «Ювентуса».