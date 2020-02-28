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    Дель Пьеро стал гостем «Вечернего Урганта»

    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро принял участие в шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

    45-летний футболист в эфире рассказал о ситуации с коронавирусом в своей стране, проблемами с получением российской визы, разговоре с Криштиану Роналду и многом другом.

    Ведущий программы Иван Ургант подарил гостю шахматы с символикой «Ювентуса».

    Источник: Официальный твиттер шоу «Вечерний Ургант»

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