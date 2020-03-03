Дель Пьеро: «Лучшие игроки из России? Алейников и Заваров. Я помню, как ребенком смотрел их матчи»

Смешно, но Алейников белорус, а Заваров украинец.И только Аршавин наш
Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал свой топ-3 советских и российских футболистов.
– Два года назад вы говорили, что лучший игрок мира – Месси. Назовите трех лучших игроков из России.
– Алейников…
– Аленичев?
– Нет-нет, Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»?
– Смертин?
– Не-е-т.
– Жирков?
– Аршавин! А, он из «Арсенала», простите!
- Сергей Алейников выступал за «Ювентус» с 1989 по 1990 год.
- Александр Заваров – с 1988-го по 1990-й.