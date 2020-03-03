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    Дель Пьеро: «Лучшие игроки из России? Алейников и Заваров. Я помню, как ребенком смотрел их матчи»

    Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал свой топ-3 советских и российских футболистов.

    – Два года назад вы говорили, что лучший игрок мира – Месси. Назовите трех лучших игроков из России.

    – Алейников…

    – Аленичев?

    – Нет-нет, Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»?

    – Смертин?

    – Не-е-т.

    – Жирков?

    – Аршавин! А, он из «Арсенала», простите!

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10105

      Garrincha58 20 минут назад

      Смешно, но Алейников белорус, а Заваров украинец.И только Аршавин наш

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      Рейтинг: +15709

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Обратите внимание: нет даже намёка на "героев" последнего ЧМ, разных там дзюб, смоловых, черчесовых...

      3
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      Рейтинг: -26

      daqo42 56 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. Если будете брать скажите что от " daqo ", буду благодарен. Сайт - tgtennis.com

      -1
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      Рейтинг: +3053

      Fan Loko mik 1 час назад

      Да, Заваров это вообще ТАЛАНТИЩЕ!!!! Были ещё и Федя Черенков, Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Бессонов, Демьяненко, Рац, Яремчук, Яковенко, Гаврилов, Гоцманов, Боровский!!!!

      1
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      Рейтинг: +2748

      zatonn > Fan Loko mik 1 час назад

      Тогда уже надо упомянуть и Рината Дасаева, и Вагиза Хидиятуллина, и Игоря Беланова, и Александра Чивадзе, и Рамаза Шенгелия и многих других! И не забыть нашего Великого Тренера - Валерия Васильевича Лобановского!

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      Рейтинг: +13269

      sssrspartak > Fan Loko mik 18 минут назад

      а илюша цымбаларь ,сергей юран ,сергей семак,......!просто асы футбола!эх красивое было время!

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      Рейтинг: +6958

      mihail200606 1 час назад

      Та сборная СССР на че 88 очень хороша была..

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      Рейтинг: +2748

      zatonn > mihail200606 44 минуты назад

      Она и в Мексике на ЧМ-1986 неплоха была. Если бы не споткнулись на Бельгии не без помощи шведского арбитра Фредрикссона.

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      Рейтинг: +807

      kolyma999 > zatonn 10 минут назад

      Тогда реально могли замахнуться на самого понимаешь ли Уильяма Шекспира!Судья-..ндо.таких вне игры не заметить даже пьяному трудно.Хотя помню тот матч как сейчас,забей хотя бы треть моментов и ни какой судьишка бы не спас.Сборная была великолепна!!!

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      Рейтинг: +9874

      KLIM777 1 час назад

      Это лучшие игроки России. Бузусловно. Алейников и Заваров.

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      Рейтинг: +2748

      zatonn 1 час назад

      Одни из первых советских футболистов, переехавших играть в зарубежные клубы - Александр Заваров из Динамо Киев и Сергей Алейников из Динамо Минск. Обоих "попросили" из Юве из-за того, что Юве в 1990 не смог выиграть Серию А, но в том же году выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА.

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