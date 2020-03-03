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  • Дель Пьеро: «Лучшие игроки из России? Алейников и Заваров. Я помню, как ребенком смотрел их матчи»

Дель Пьеро: «Лучшие игроки из России? Алейников и Заваров. Я помню, как ребенком смотрел их матчи»

3 марта 2020, 11:47
16

Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал свой топ-3 советских и российских футболистов.

– Два года назад вы говорили, что лучший игрок мира – Месси. Назовите трех лучших игроков из России.

– Алейников…

– Аленичев?

– Нет-нет, Алейников. А еще – Саша Заваров. Они ведь играли за «Юве», это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребенком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю еще. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в «Челси»?

– Смертин?

– Не-е-т.

– Жирков?

– Аршавин! А, он из «Арсенала», простите!

Источник: Sport24
Италия. Серия А Ювентус Дель Пьеро Алессандро Заваров Александр Алейников Сергей
Комментарии (16)
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zatonn
1583226740
Одни из первых советских футболистов, переехавших играть в зарубежные клубы - Александр Заваров из Динамо Киев и Сергей Алейников из Динамо Минск. Обоих "попросили" из Юве из-за того, что Юве в 1990 не смог выиграть Серию А, но в том же году выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА.
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mihail200606
1583227097
Та сборная СССР на че 88 очень хороша была..
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Fan Loko mik
1583227220
Да, Заваров это вообще ТАЛАНТИЩЕ!!!! Были ещё и Федя Черенков, Геннадий Литовченко, Олег Протасов, Бессонов, Демьяненко, Рац, Яремчук, Яковенко, Гаврилов, Гоцманов, Боровский!!!!
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DOCTOR PENALTY
1583229839
Обратите внимание: нет даже намёка на "героев" последнего ЧМ, разных там дзюб, смоловых, черчесовых...
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Garrincha58
1583230493
Смешно, но Алейников белорус, а Заваров украинец.И только Аршавин наш
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Бухбух
1583250721
Это он так сказал, потому что только эти 2 футболера из СССР (России) играли в Юве.
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zigbert
1583325483
К сожалению в Ювентусе они появились на излете своей карьеры.
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