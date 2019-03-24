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    Дель Пьеро: «Рано или поздно «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Роналду покупался только ради этого»

    Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от выступления туринской команды в Лиге чемпионов.

    «Этот «Ювентус» творит историю. Рано или поздно они выиграют Лигу чемпионов. Роналду покупался только ради этого. Впрочем, если этого не случится в этом сезоне, это не будет провалом. Проект заключается в том, чтобы победить в турнире с Криштиану, а его контракт рассчитан на несколько лет. Так что время есть. Пока что план отлично работает», – сказал Дель Пьеро.

    • В четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Аяксом».
    • В 1/8 финала ЛЧ туринцы прошли «Атлетико» благодаря хет-трику Роналду.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: -114

      SuperPAV9 50 минут назад

      При роналлу Ювентус не выйграет лигу чемпионов

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