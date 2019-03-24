Дель Пьеро: «Рано или поздно «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Роналду покупался только ради этого»

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от выступления туринской команды в Лиге чемпионов.

«Этот «Ювентус» творит историю. Рано или поздно они выиграют Лигу чемпионов. Роналду покупался только ради этого. Впрочем, если этого не случится в этом сезоне, это не будет провалом. Проект заключается в том, чтобы победить в турнире с Криштиану, а его контракт рассчитан на несколько лет. Так что время есть. Пока что план отлично работает», – сказал Дель Пьеро.