Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дель Пьеро: «Буффон раскритиковал Оливера? Думаю, через несколько дней Джанлуиджи скажет другие слова о нем»

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о критике, высказанной голкипером туринцев Джналуиджи Буффоном в адрес судьи матча «Реал» – «Ювентус».

    «Когда Джанлуиджи говорил об арбитре… мне было сложно его понять, честно говоря.

    Не понимаю, почему мы должны говорить о первом матче, ведь это футбол, мы анализируем конкретный момент, каким бы он ни был – хорошим или плохим.

    Думаю, через несколько дней Буффон скажет другие слова о рефери», – сказал Дель Пьеро.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100703

      zigbert 13 апреля 2018, 11:07

      Погорячился Буффон,но удаление слишком суровое наказание для него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 апреля 2018, 14:35

      пенальти более чем по делу, тут спорить нечего, но удалять Буффон нельзя было. За такое обычно не удаляют, желтой хватило бы. Хотя мы не знаем, что именно сказал Буффон арбитру. Но было бы шикарно, если бы исход матча решил пенальти именно в ворота Буффона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 12 апреля 2018, 14:07

      Судья судил корректно, настоящий профессионал, пенальти даже если "спорный", хотя фол неумышленный был, то гол Реала в начале матча тоже был "спорный", его не засчитали, а насчет карточки,все по делу если вас на х..й пошлют, то за такое и по морде схлопотать можно, не только карточку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 апреля 2018, 13:13

      с чего бы вдргу????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11