Дель Пьеро: «Буффон раскритиковал Оливера? Думаю, через несколько дней Джанлуиджи скажет другие слова о нем»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о критике, высказанной голкипером туринцев Джналуиджи Буффоном в адрес судьи матча «Реал» – «Ювентус».

«Когда Джанлуиджи говорил об арбитре… мне было сложно его понять, честно говоря.

Не понимаю, почему мы должны говорить о первом матче, ведь это футбол, мы анализируем конкретный момент, каким бы он ни был – хорошим или плохим.

Думаю, через несколько дней Буффон скажет другие слова о рефери», – сказал Дель Пьеро.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!