Дель Пьеро сравнил Роналду с баскетболистом Леброном Джеймсом

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский клуб и сравнил его с переходом баскетболиста Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Юве» – это амбициозный проект. Это похоже на переход Леброна Джеймса в «Лейкерс».

Роналду – настоящий чемпион, у него такой характер, какой есть только у великих спортсменов. Он знает, как передать его команде.

Моя первая реакция на трансфер Роналду? Я не поверил в это. Решил, что это розыгрыш», – сказал Дель Пьеро.

Роналду, Месси, Неймар – в первой тройке рейтинга футболистов в FIFA 19