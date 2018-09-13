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    Дель Пьеро сравнил Роналду с баскетболистом Леброном Джеймсом

    Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в туринский клуб и сравнил его с переходом баскетболиста Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс».

    «Юве» – это амбициозный проект. Это похоже на переход Леброна Джеймса в «Лейкерс».

    Роналду – настоящий чемпион, у него такой характер, какой есть только у великих спортсменов. Он знает, как передать его команде.

    Моя первая реакция на трансфер Роналду? Я не поверил в это. Решил, что это розыгрыш», – сказал Дель Пьеро.

    Роналду, Месси, Неймар – в первой тройке рейтинга футболистов в FIFA 19

    Источник: Football Italia

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    13.09.2018 01:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 15 сентября 2018, 00:27

      Хорошо,что не испачкал этим сравнением Майкла Джордана!

      -1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 сентября 2018, 06:54

      только с Майклом!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 сентября 2018, 04:24

      А почему не с Чарльзом Баркли или Джабаром (крюк Джабара)?

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 сентября 2018, 03:24

      Видимо Дель Пьеро Бомбардир не читает)))...слухи о переходе Роналду в последний сезон возникали часто на фоне его налоговой истории и взаимоотношений с Пересом...вряд ли можно было предположить, что именно Ювентус его купит, тут солидарен с Алессандро...но тем не менее, даже непонятно кто от трансфера выиграет больше: Ювентус, получивший супер-игрока, или Реал, начавший строительство новой команды

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      Рейтинг: +36

      AEerr 13 сентября 2018, 02:50

      интересно!

      0
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