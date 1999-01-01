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    Трансфер Кулушевски в «Тоттенхэм» находится в финальной стадии

    «Тоттенхэм» готовит трансфер Деяна Кулушевски из «Ювентуса». Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа. Переход в финальной стадии.

    Выкуп за 30 миллионов евро станет обязательным при достижении определенных условий. В таком случае будет подписан контракт до 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

    • Также Кулушевски интересен «Баварии».
    • Кулушевски перешел в «Ювентус» в 2020 году из «Аталанты».
    • Всю карьеру швед проводит в Италии.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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