Трансфер Кулушевски в «Тоттенхэм» находится в финальной стадии

«Тоттенхэм» готовит трансфер Деяна Кулушевски из «Ювентуса». Это будет аренда до конца сезона с опцией выкупа. Переход в финальной стадии.

Выкуп за 30 миллионов евро станет обязательным при достижении определенных условий. В таком случае будет подписан контракт до 2026 года с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Также Кулушевски интересен «Баварии».

Кулушевски перешел в «Ювентус» в 2020 году из «Аталанты».

Всю карьеру швед проводит в Италии.

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