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    • АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1

    АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1

    «Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ переиграл на выезде «Ноттингем Форест». В обоих голах поучаствовал Деян Кулушевски.

    С 70-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Ива Биссумы.

    «Тоттенхэм» укрепился в зоне еврокубков. «Форест» занимает 16-е место.

    У «Форест» в сезоне АПЛ три победы в 17 турах.

    «Тоттенхэм» не проигрывает «Форест» в чемпионате с 1997 года.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ришарлисон, 45+2; 0:2 – Кулушевски, 65.

    Удаления: нет – Биссума, 70.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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