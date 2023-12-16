АПЛ. «Тоттенхэм» в меньшинстве победил «Форест» (2:0), у Кулушевски 1+1

«Тоттенхэм» в 17-м туре АПЛ переиграл на выезде «Ноттингем Форест». В обоих голах поучаствовал Деян Кулушевски.

С 70-й минуты лондонцы были в меньшинстве после удаления Ива Биссумы.

«Тоттенхэм» укрепился в зоне еврокубков. «Форест» занимает 16-е место.

У «Форест» в сезоне АПЛ три победы в 17 турах.

«Тоттенхэм» не проигрывает «Форест» в чемпионате с 1997 года.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 45+2; 0:2 – Кулушевски, 65.

Удаления: нет – Биссума, 70.

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