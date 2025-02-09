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Деян Кулушевски
Статистика
Деян Кулушевски - статистика
Завершил карьеру
25 апреля 2000 (26), Стокгольм
#21 | Полузащитник
186 см | 75 кг
Швеция
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Команда
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П
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Астон Вилла
2 : 1
09.02.2025
Тоттенхэм
1' - 90'
90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Тамуорт
0 : 3
12.01.2025
Тоттенхэм
91' - 120'
107'
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