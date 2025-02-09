Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Премьер-лига 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Суперкубок Италии 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Суперкубок Италии 2020 Чемпионат Европы 2020 Италия. Серия А 2019/2020