Два игрока сборной Швеции заразились коронавирусом за шесть дней до матча с Испанией на Евро

Полузащитники сборной Швеции Деян Кулушевски и Маттиас Сванберг сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Aftonbladet.
Примечательно, что хавбек «Болоньи» узнал результат теста прямо по ходу тренировки. Из-за этого игроки сборной Швеции будут вынуждены пройти повторное тестирование.
Кулушевски и Сванберг изолированы от команды.
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Источник: Aftonbladet
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