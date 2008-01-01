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    Два игрока сборной Швеции заразились коронавирусом за шесть дней до матча с Испанией на Евро

    Полузащитники сборной Швеции Деян Кулушевски и Маттиас Сванберг сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Aftonbladet.

    Примечательно, что хавбек «Болоньи» узнал результат теста прямо по ходу тренировки. Из-за этого игроки сборной Швеции будут вынуждены пройти повторное тестирование.

    Кулушевски и Сванберг изолированы от команды.

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    Источник: Aftonbladet

    Шведский таблоид, основанный в 1830 году. Аудитория в инстаграме – более 193 тысяч подписчиков, в твиттере - свыше 164 тысяч.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66065

      insider_retro 27 минут назад

      Кто со Спутником не дружит,
      Мимо Евро парой кружит...

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