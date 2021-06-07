Бускетс заразился коронавирусом. На матч с Литвой выйдет молодежная сборная Испании

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.
32-летний футболист уйдет на самоизоляцию и будет тренироваться отдельно от команды.
В целях недопущения распространения вируса на товарищеский матч с Литвой выйдет молодежная сборная Испании. Встреча состоится во вторник, 8 июня.
- Швеция, Польша и Словакия – соперники сборной Испании по группе на Евро-2020.
- 14 июня команда Луиса Энрике сыграет против шведов.
Источник: официальный сайт сборной Испании