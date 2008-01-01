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    Бускетс заразился коронавирусом. На матч с Литвой выйдет молодежная сборная Испании

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.

    32-летний футболист уйдет на самоизоляцию и будет тренироваться отдельно от команды.

    В целях недопущения распространения вируса на товарищеский матч с Литвой выйдет молодежная сборная Испании. Встреча состоится во вторник, 8 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт сборной Испании

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