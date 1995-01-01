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    Football Italia: «Ювентус» готов отпустить Роналду летом. Только пять игроков гарантированно останутся в клубе

    Стал известен список футболистов «Ювентуса», которые точно не покинут команду этим летом.

    По информации Football Italia, туринский клуб не продаст Федерико Кьезу, Матейса де Лигта, Артура, Деяна Кулушевски и Данило.

    Нападающий Криштиану Роналду сможет уйти из «Ювентуса» этим летом, если итальянский клуб устроит предложение потенциального покупателя. Ранее сообщалось, команда Андреа Пирло готова продать португальца за 25 миллионов евро.

    Если продать Роналду не удастся, «Ювентус», вероятнее всего, отпустит Пауло Дибалу, контракт с которым истекает летом 2022 года.

    • Роналду выступает за итальянскую команду с 2018 года.
    • В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» истекает по окончании следующего сезона.

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    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2343

      FENIX-SL 1 час назад

      за 25 надо Реалу возвращать не думая даже
      + Мбаппе
      + Каваминга
      + Санчо
      идеально)

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