«Ювентус» может продать Роналду за 25 миллионов

«Ювентус» открыт для переговоров о продаже нападающего Криштиану Роналду, утверждает AS.
По информации источника, туринский клуб не ставит цель избавиться от 36-летнего футболиста, однако при поступлении предложения о трансфере готов его рассмотреть.
«Ювентус» может летом отпустить португальца за 25 миллионов евро.
- Роналду выступает за итальянскую команду с 2018 года.
- В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
- Контракт форварда с «Ювентусом» истекает по окончании следующего сезона.
Источник: AS