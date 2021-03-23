«Ювентус» может продать Роналду за 25 миллионов

«Ювентус» открыт для переговоров о продаже нападающего Криштиану Роналду, утверждает AS.

По информации источника, туринский клуб не ставит цель избавиться от 36-летнего футболиста, однако при поступлении предложения о трансфере готов его рассмотреть.

«Ювентус» может летом отпустить португальца за 25 миллионов евро.