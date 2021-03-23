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    «Ювентус» может продать Роналду за 25 миллионов

    «Ювентус» открыт для переговоров о продаже нападающего Криштиану Роналду, утверждает AS.

    По информации источника, туринский клуб не ставит цель избавиться от 36-летнего футболиста, однако при поступлении предложения о трансфере готов его рассмотреть.

    «Ювентус» может летом отпустить португальца за 25 миллионов евро.

    • Роналду выступает за итальянскую команду с 2018 года.
    • В его активе 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» истекает по окончании следующего сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +927

      serglider 30 минут назад

      О!? Может Зенит купит, Дзюбе на подмогу)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +223

      PahaSpartak 40 минут назад

      Интересно, может ли Месси купить Роналду, чисто так, для прикола, погонять за пивом, мусор чтобы выкинул? Ему 25 лямов не проблема

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3440

      mutabor0992 1 час назад

      Сами себе заплатите...И пусть остается.гы гы

      0
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      Рейтинг: +3843

      solodealer 1 час назад

      Роня, пора за океан к Бекхему на лёгкие хлеба))) Ты всем уже всё доказал)))

      2
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      Рейтинг: +5907

      житель СПб 1 час назад

      Это как? Со 100 до 25 млн? Как то слишком большое снижение.

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      Рейтинг: +2917

      Бомбардиръ > житель СПб 1 час назад

      Там придётся ещё раскошелиться на его огромную зарплату.

      1
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      Рейтинг: +17765

      slavutiq70 > житель СПб 38 минут назад

      36 просто больше сезона не будет играть,,,,

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