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Дибала признан лучшим игроком прошедшего сезона в Италии

4 августа 2020, 17:44
5

В Италии определили футболистов сезона-2019/20.

Лучшим игроком стал форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Он сыграл в Серии А 33 матча, забив 11 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе с «Ювентусом» Дибала выиграл чемпионат Италии – для туринцев этот скудетто стал девятым подряд.

Лучшим голкипером был признан вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, лучшим защитником – игрок «Интера» Стефан де Врей, полузащитником – игрок «Аталанты» Алехандро Гомес. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим нападающим сезона, а лучшим молодым футболистом признали вступавшего за «Парму» на правах аренды Деяна Кулушевски.

Источник: Официальный сайт Серии А
Италия. Серия А Ювентус Лацио Аталанта Парма Интер Иммобиле Чиро де Врей Стефан Щесны Войцех Гомес Алехандро Дибала Пауло Кулушевски Деян
Комментарии (5)
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БарселонаНавсегда
1596552801
Мда..
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lipatov32
1596555295
Бред!
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VITOLD37
1596556320
Де Врей вообще то за Интер играет
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Benifacto
1596559138
я так понимаю ему дали за то что в решающих матчах он вытаскивал Юву, а так по идее Чиро должен быть лучшим...
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dinar7777dinar
1596927886
бред !!
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