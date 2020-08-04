Дибала признан лучшим игроком прошедшего сезона в Италии

В Италии определили футболистов сезона-2019/20.

Лучшим игроком стал форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Он сыграл в Серии А 33 матча, забив 11 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе с «Ювентусом» Дибала выиграл чемпионат Италии – для туринцев этот скудетто стал девятым подряд.

Лучшим голкипером был признан вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, лучшим защитником – игрок «Интера» Стефан де Врей, полузащитником – игрок «Аталанты» Алехандро Гомес. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим нападающим сезона, а лучшим молодым футболистом признали вступавшего за «Парму» на правах аренды Деяна Кулушевски.