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    Дибала признан лучшим игроком прошедшего сезона в Италии

    В Италии определили футболистов сезона-2019/20.

    Лучшим игроком стал форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Он сыграл в Серии А 33 матча, забив 11 мячей и сделав 11 голевых передач. Вместе с «Ювентусом» Дибала выиграл чемпионат Италии – для туринцев этот скудетто стал девятым подряд.

    Лучшим голкипером был признан вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны, лучшим защитником – игрок «Лацио» Стефан де Врей, полузащитником – игрок «Аталанты» Алехандро Гомес. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал лучшим нападающим сезона, а лучшим молодым футболистом признали вступавшего за «Парму» на правах аренды Деяна Кулушевски.

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    Источник: Официальный сайт Серии А

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