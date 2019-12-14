«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевски за 50 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации источника, 19-летним шведом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», готовые приобрести Кулушевски за 50 миллионов евро. Отмечается, что скауты этих клубов уже просматривали игрока во время последних матчей Серии А.
- Кулушевски выступает в «Парме» на правах годичной аренды до конца сезона.
- В 15 матчах Серии А Кулушевски забил три гола и сделал пять результативных передач.
- Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.