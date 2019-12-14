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    • «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевски за 50 миллионов

    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» готовы приобрести Кулушевски за 50 миллионов

    Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации источника, 19-летним шведом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», готовые приобрести Кулушевски за 50 миллионов евро. Отмечается, что скауты этих клубов уже просматривали игрока во время последних матчей Серии А.

    • Кулушевски выступает в «Парме» на правах годичной аренды до конца сезона.
    • В 15 матчах Серии А Кулушевски забил три гола и сделал пять результативных передач.
    • Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

    Источник: The Sun

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    14.12.2019 07:20
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    Комментарии (3)
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    ivanthebest
    1576317559
    Какой Кулушевски? Молодняка и так у МЮ хватает. Нужен готовый мастер, дающий результат. И это Бруну Фернандеш.
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    Питерский князь
    1576326385
    Пусть Кранневитера возьмут. Топ игрок. =)))
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    ologreds
    1694987710
    numo593405
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