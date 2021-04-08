«Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в Англии.
По информации Calciomercato, видеть шведа в своей команде хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.
Однако туринский клуб не планирует продавать 20-летнего футболиста.
Чтобы переубедить итальянцев, «МЮ» может включить в сделку хавбека Поля Погба.
- «Ювентус» купил Кулушевски за 35 миллионов евро + бонусы 9 миллионов.
- В дебютном сезоне игрок провел 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
Источник: Calciomercato