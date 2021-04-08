«Манчестер Юнайтед» интересуется Кулушевски

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в Англии.

По информации Calciomercato, видеть шведа в своей команде хочет главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

Однако туринский клуб не планирует продавать 20-летнего футболиста.

Чтобы переубедить итальянцев, «МЮ» может включить в сделку хавбека Поля Погба.