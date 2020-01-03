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  • Кулушевски: «Сарри требует, чтобы игроки очень быстро двигали мяч. Надеюсь, он меня этому научит»

Кулушевски: «Сарри требует, чтобы игроки очень быстро двигали мяч. Надеюсь, он меня этому научит»

3 января 2020, 01:30
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Полузащитник Деян Кулушевски дал комментарий после трансфера в «Ювентус». Туринцы купили футболиста у «Аталанты».

«С Маурицио Сарри еще не встречался. В предыдущих клубах он сделал большую работу. Мне нравится его стиль игры; он требует, чтобы футболисты очень быстро двигали мяч. Надеюсь, тренер меня этому научит», – сказал хавбек.

  • Остаток сезона Кулушевски проведет на правах аренды в «Парме».
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.

Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Ювентус Парма Кулушевски Деян
Комментарии (1)
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Давид59
1578037220
С Сарри не встречался? Может и не встретишься. Ты уже в аренде
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