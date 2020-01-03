Кулушевски: «Сарри требует, чтобы игроки очень быстро двигали мяч. Надеюсь, он меня этому научит»

Полузащитник Деян Кулушевски дал комментарий после трансфера в «Ювентус». Туринцы купили футболиста у «Аталанты».
«С Маурицио Сарри еще не встречался. В предыдущих клубах он сделал большую работу. Мне нравится его стиль игры; он требует, чтобы футболисты очень быстро двигали мяч. Надеюсь, тренер меня этому научит», – сказал хавбек.
- Остаток сезона Кулушевски проведет на правах аренды в «Парме».
- Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»