Кулушевски: «Сарри требует, чтобы игроки очень быстро двигали мяч. Надеюсь, он меня этому научит»

Полузащитник Деян Кулушевски дал комментарий после трансфера в «Ювентус». Туринцы купили футболиста у «Аталанты».

«С Маурицио Сарри еще не встречался. В предыдущих клубах он сделал большую работу. Мне нравится его стиль игры; он требует, чтобы футболисты очень быстро двигали мяч. Надеюсь, тренер меня этому научит», – сказал хавбек.