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    Ибрагимович вызван в сборную Швеции, несмотря на травму

    Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    В заявку включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.

    Также в национальную команду вызван полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

    • 9 октября шведы сыграют с Косово, а 12 октября – с Грецией.
    • 39-летний Ибрагимович в этом сезоне провел за «Милан» 1 неполный матч.
    • До травмы ахиллова сухожилия он восстанавливался около 4 месяцев от повреждения колена.

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    Источник: Официальный сайт Шведского футбольного союза

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3403

      Oldtrafford83 8 минут назад

      Это скорее Златан вызвал сборную в своё расположение))

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      Рейтинг: +9768

      Вомбат 10 минут назад

      Очевидно, в раздевалку.

      0
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      Рейтинг: -696

      Вот оно чё Михалыч 39 минут назад

      А Зюба ---позорник, дезертир

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      Рейтинг: +8149

      playsh 52 минуты назад

      Давно было пора,Златан ниже своего уровня просто играть не сможет.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +8853

      KOLBIS 1 час назад

      Наверное больше авторитет для раздевалки нужен,но он и сыграет как нужно если выпустят...Ибра есть Ибра...

      2
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      Рейтинг: +1393

      anjaneri 1 час назад

      Ибряяhimь нужен на поле всегда, хоть с трамвой, хоть без...

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