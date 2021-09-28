Ибрагимович вызван в сборную Швеции, несмотря на травму

Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
В заявку включен нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия.
Также в национальную команду вызван полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.
- 9 октября шведы сыграют с Косово, а 12 октября – с Грецией.
- 39-летний Ибрагимович в этом сезоне провел за «Милан» 1 неполный матч.
- До травмы ахиллова сухожилия он восстанавливался около 4 месяцев от повреждения колена.
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