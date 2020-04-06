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    Sky Sport Italia: Бернардески близок к уходу из «Ювентуса»

    Летом полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески, скорее всего, сменит команду.

    По информации Sky Sport Italia, футболист уже изучает другие варианты продолжения карьеры.

    Дело в том, что итальянский хавбек в этом сезоне получает не так много игровой практики как раньше, а приход в команду Деяна Кулушевски еще сильнее урежет его практику.

    • Рыночная стоимость Бернардески – 35 миллионов евро.
    • В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал один ассист в 24 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Sky Sport Italia

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    06.04.2020 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 6 апреля 2020, 10:28

      Вот что бывает если перейти в старую клячу

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