Sky Sport Italia: Бернардески близок к уходу из «Ювентуса»

Летом полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески, скорее всего, сменит команду.
По информации Sky Sport Italia, футболист уже изучает другие варианты продолжения карьеры.
Дело в том, что итальянский хавбек в этом сезоне получает не так много игровой практики как раньше, а приход в команду Деяна Кулушевски еще сильнее урежет его практику.
- Рыночная стоимость Бернардески – 35 миллионов евро.
- В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал один ассист в 24 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: Sky Sport Italia