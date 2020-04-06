Sky Sport Italia: Бернардески близок к уходу из «Ювентуса»

Летом полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески, скорее всего, сменит команду.

По информации Sky Sport Italia, футболист уже изучает другие варианты продолжения карьеры.

Дело в том, что итальянский хавбек в этом сезоне получает не так много игровой практики как раньше, а приход в команду Деяна Кулушевски еще сильнее урежет его практику.