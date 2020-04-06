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Sky Sport Italia: Бернардески близок к уходу из «Ювентуса»

6 апреля 2020, 09:15
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Летом полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески, скорее всего, сменит команду.

По информации Sky Sport Italia, футболист уже изучает другие варианты продолжения карьеры.

Дело в том, что итальянский хавбек в этом сезоне получает не так много игровой практики как раньше, а приход в команду Деяна Кулушевски еще сильнее урежет его практику.

  • Рыночная стоимость Бернардески – 35 миллионов евро.
  • В текущем сезоне игрок забил один гол и сделал один ассист в 24 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Sky Sport Italia
Италия. Серия А Ювентус Бернардески Федерико Кулушевски Деян
Комментарии (1)
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Hektor 84
1586158118
Вот что бывает если перейти в старую клячу
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