Кулушевски – после вылета от Украины: «Как нож в сердце»

Футболист сборной Швеции Деян Кулушевски дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

«Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце», – сказал игрок «Ювентуса».

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые дошла до 1/4 финала Евро.

Для Швеции это был 1-й плей-офф Евро с 2004 года.

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