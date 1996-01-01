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    Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

    «Мы провели очень хорошую игру. Во втором тайме мы могли ее решать, моменты были. Но после удаления мы просто оборонялись. Этот вылет – мой самый горький опыт в футболе, так как пропустили перед самым окончанием встречи.

    В раздевалке была тишина, все разочарованы. Исцелит время. Это было жестоко. Мы летим домой», – сказал Андерссон.

    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
    • Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      Sanches65 28 минут назад

      У шведов есть свой Черчесов, только в любимчиками Берг. Поэтому результат закономерен.

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      Рейтинг: +7826

      житель СПб 1 час назад

      Да ладно! Для вас - по игре - и выход в 1/8 уже было большим достижением. И ничего особого в матче вы не показали. Никаких оснований для горькой тишины не было.

      0
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      Рейтинг: +12433

      Cules2013 1 час назад

      Может и так. Но последние годы Швеция приучила нас, что это команда уровня плей-офф ЧМ и ЧЕ. Это само по себе круто.

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