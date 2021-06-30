Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

«Мы провели очень хорошую игру. Во втором тайме мы могли ее решать, моменты были. Но после удаления мы просто оборонялись. Этот вылет – мой самый горький опыт в футболе, так как пропустили перед самым окончанием встречи.

В раздевалке была тишина, все разочарованы. Исцелит время. Это было жестоко. Мы летим домой», – сказал Андерссон.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

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