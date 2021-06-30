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  • Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

30 июня 2021, 07:45
3

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

«Мы провели очень хорошую игру. Во втором тайме мы могли ее решать, моменты были. Но после удаления мы просто оборонялись. Этот вылет – мой самый горький опыт в футболе, так как пропустили перед самым окончанием встречи.

В раздевалке была тишина, все разочарованы. Исцелит время. Это было жестоко. Мы летим домой», – сказал Андерссон.

  • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
  • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
  • Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Швеция Украина Андерссон Янне
Комментарии (3)
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Cules2013
1625029972
Может и так. Но последние годы Швеция приучила нас, что это команда уровня плей-офф ЧМ и ЧЕ. Это само по себе круто.
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житель СПб
1625030508
Да ладно! Для вас - по игре - и выход в 1/8 уже было большим достижением. И ничего особого в матче вы не показали. Никаких оснований для горькой тишины не было.
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Sanches65
1625034480
У шведов есть свой Черчесов, только в любимчиками Берг. Поэтому результат закономерен.
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