Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол забил Артем Довбик.
«Какая победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро-2020! Невероятное напряжение, сумасшедшая «заруба» в дополнительное время и фееричная развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Парни, респект – вы настоящие бойцы!
Артему Беседину – здоровья. Слава Украине!» – написал президент Зеленский.
- В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
- Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
- Для Довбика гол стал дебютным за сборную.
Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021