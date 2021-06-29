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    Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

    Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол забил Артем Довбик.

    «Какая победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро-2020! Невероятное напряжение, сумасшедшая «заруба» в дополнительное время и фееричная развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Парни, респект – вы настоящие бойцы!

    Артему Бесединуздоровья. Слава Украине!» – написал президент Зеленский.

    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
    • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
    • Для Довбика гол стал дебютным за сборную.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Владимира Зеленского

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