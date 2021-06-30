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  • Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

30 июня 2021, 07:13
34

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол забил Артем Довбик.

«Какая победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро-2020! Невероятное напряжение, сумасшедшая «заруба» в дополнительное время и фееричная развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Парни, респект – вы настоящие бойцы!

Артему Бесединуздоровья. Слава Украине!» – написал президент Зеленский.

  • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.
  • Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.
  • Для Довбика гол стал дебютным за сборную.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Владимира Зеленского
Чемпионат Европы Украина. Премьер-лига Швеция Украина
Комментарии (34)
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SSodnek
1625032084
Поздравляю Украину! Если бы наши так же проползли до четверть финала, я бы тоже был счастлив, несмотря на игру. Результат есть результат!. Но, наслаждаться футболом, увы, приходится не на матчах нашей сборной или братьев славян.
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OlegMilleniumDaveBoiko198
1625032751
Украина с победой!!! Молодцы!!! Показали боевой дух и несгибаемую волю к победе!!! Удачи Ребята в дальнейшем!
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BlackMurderDeco
1625033045
О, животные выиграли, это как?)
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111ax
1625033518
Если человек в чем-то хорош, то это еще не означает, что он хороший человек. Фашистская Германия в 36-м олимпиаду выиграла
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кто там
1625033686
о руззкая ватня порвалась) как же так, Украина прошла так далеко, а убогие ногомячисты от России обосрались) ещё кто то там хотел матч Укр-Рос что бы выяснить кто сильнее?) Украинцы этих бы ублюдков вынесли на помойку(где их и место) с неприличным счётом.))0 Красавцы, без понтов дешёвых как у шлюпы и прочих, играют, выигрывают) сами по себе без закидонов, переходят в любые европейские клубы, не оря *зачем нам середняк, хотим только в Реал или Барсу*)) Тренер - достойный человек, а не чурка неотёсанная)) В общем всех украинцев(не путать с укропитеками и прочей швалью) с победой, Англия, скорее всего конечная остановачка, но и так достойно выступили. А рузззким ватникам - ниточки, что бы очко порванное зашить)
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GoLenaStop
1625037664
Еще раз напомню - мы живем в 2021 году, и тухлый прошлогодний футбольный чемпионат в больной европе никому не нужен. А, кто просто идиот - пусть поскачет, и - на здоровье! Хи...
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Стаz
1625038218
Ничего себе тут неадекватов бендеровских повылазило.у меня клуб в фифа21 в режим профи, четыре хохла играют, отличные ребята адекватные, вместе обсуждаем игры наших сборных, такого говна как здесь в комментах даже близко не слышал, это футбол, зачем политику привязывать
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seth343
1625042860
Да все будет норм, англы галичине навтыкают.
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Вомбат
1625045735
Вчера за украинских футболистов болели многие, очень многие русские и белорусы. Лично мне очень приятно, что Зинченко и Малиновский и Ярмоленко сыграют в четвертьфинале. Молодцы украинцы, респект!
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diadushka
1625130464
вот же полыхнуло у ваты))) успех Украины теперь для них еще больший раздражитель, чем команда ФАС с телика от сливных бочков и соловьиных пометов)
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