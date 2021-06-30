Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»

Владимир Зеленский, президент Украины, отреагировал на победу сборной в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1). Решающий гол забил Артем Довбик.

«Какая победа-а-а! Мы в 1/4 финала Евро-2020! Невероятное напряжение, сумасшедшая «заруба» в дополнительное время и фееричная развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Парни, респект – вы настоящие бойцы!

Артему Беседину – здоровья. Слава Украине!» – написал президент Зеленский.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Украина впервые вышла в 1/4 финала Евро.

Для Довбика гол стал дебютным за сборную.