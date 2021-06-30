Тренер Швеции Андерссон – после вылета от Украины: «Закончилось все прекрасное, что мы строили сообща»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

«Мы должны будет отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», – сказал Андерссон.

Андерссон тренирует команду с 2016 года.

Всю карьеру он проводит на родине.

В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

Президент Украины Зеленский – после победы над Швецией: «Нереально круто! Парни, респект! Слава Украине!»