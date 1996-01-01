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    Тренер Швеции Андерссон – после вылета от Украины: «Закончилось все прекрасное, что мы строили сообща»

    Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал комментарий после матча 1/8 финала Евро-2020 против Украины (1:2). Решающий гол на 121-й минуте забил Артем Довбик.

    «Мы должны будет отправиться домой этой ночью. Добираться будем разными путями. Внезапно все закончилось, все прекрасное, что мы строили сообща. Мы были близки к тому, чтобы добиться чего-то большого. Но разъедемся с высоко поднятыми головами, ведь Швеция с 2004 года не выходила из группы», – сказал Андерссон.

    • Андерссон тренирует команду с 2016 года.
    • Всю карьеру он проводит на родине.
    • В 1/4 финала Украина сыграет против Англии.

    Тренер Швеции Андерссон – о вылете от Украины: «Мой самый горький опыт. В раздевалке была тишина»

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    Источник: УЕФА

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