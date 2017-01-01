«Ювентус» объявил о переходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм»

Состав «Тоттенхэма» пополнили два футболиста «Ювентуса».

Из туринского клуба в лондонский перешли полузащитники Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски.

Уругвайца купили за 19 миллионов евро плюс бонусы. Шведа арендовали на полтора сезона за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 35 миллионов.

Бентанкур выступал за «Ювентус» с 2017 года: 181 матч, 3 гола и 17 ассистов.

Кулушевски выступал за «Ювентус» с 2020 года: 74 матча, 9 голов и 10 ассистов.

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