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    «Ювентус» объявил о переходе Кулушевски и Бентанкура в «Тоттенхэм»

    Состав «Тоттенхэма» пополнили два футболиста «Ювентуса».

    Из туринского клуба в лондонский перешли полузащитники Родриго Бентанкур и Деян Кулушевски.

    Уругвайца купили за 19 миллионов евро плюс бонусы. Шведа арендовали на полтора сезона за 10 миллионов евро с опцией выкупа за 35 миллионов.

    • Бентанкур выступал за «Ювентус» с 2017 года: 181 матч, 3 гола и 17 ассистов.
    • Кулушевски выступал за «Ювентус» с 2020 года: 74 матча, 9 голов и 10 ассистов.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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