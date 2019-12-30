Журналист Романо: «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски за 35 миллионов

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, туринский клуб уже договорился о трансфере 19-летнего шведа. Сумма сделки составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

При этом пока не решено, когда хавбек присоединится к «Ювентусу» – в январе или летом.