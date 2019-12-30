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  • Журналист Романо: «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски за 35 миллионов

Журналист Романо: «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски за 35 миллионов

30 декабря 2019, 22:53
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Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе», утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, туринский клуб уже договорился о трансфере 19-летнего шведа. Сумма сделки составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

При этом пока не решено, когда хавбек присоединится к «Ювентусу» – в январе или летом.

  • В текущем сезоне Кулушевски выступает за «Парму» на правах аренды.
  • В его активе 19 матчей, четыре гола и семь ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 500 тысяч человек.

Италия. Серия А Ювентус Аталанта Кулушевски Деян
Комментарии (2)
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LOKOfanatik19
1577737749
Что то слишком запутано, у Аталанты, но игрок в Парме.. ))
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Фан666
1577776397
Молодые шведы играют в Италии, а у нас стареющий берг
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