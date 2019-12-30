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    Журналист Романо: «Ювентус» согласовал трансфер Кулушевски за 35 миллионов

    Полузащитник «Аталанты» Деян Кулушевски продолжит карьеру в «Ювентусе», утверждает журналист Фабрицио Романо.

    По его информации, туринский клуб уже договорился о трансфере 19-летнего шведа. Сумма сделки составит 35 миллионов евро плюс бонусы.

    При этом пока не решено, когда хавбек присоединится к «Ювентусу» – в январе или летом.

    • В текущем сезоне Кулушевски выступает за «Парму» на правах аренды.
    • В его активе 19 матчей, четыре гола и семь ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 25 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 500 тысяч человек.

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    30.12.2019 22:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +866

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Что то слишком запутано, у Аталанты, но игрок в Парме.. ))

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