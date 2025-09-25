Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Президент Медиалиги дебютировал в Кубке России и трогательно поздравил жену

Президент Медиалиги дебютировал в Кубке России и трогательно поздравил жену

Сегодня, 22:00

«Амкал» вылетел из Пути регионов FONBET Кубка России с президентом Медиалиги Николаем Осиповым в составе.

40-летний функционер вышел в стартовом составе и был заменен в середине первого тайма.

Когда Осипов уходил с поля, то публично поздравил супругу с годовщиной. Он показал футболку с ее изображением и надписью «Лучшая жена на свете! 4 года».

«Для меня матч за «Амкал» – это очень важная история. Меня сегодня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности.

Сейчас она появилась, я «Амкалу» за это очень благодарен – во многом за доверие. Я чувствовал ответственность за каждое действие на поле, потому что кроме меня на поле было еще 10 человек, плюс еще 10 на замене.

Хотелось быть частью большого проекта, большой истории, большой перспективы развития Медиалиги. Чем дальше, чем ярче наши клубы в проффутболе о себе заявляют, тем больше надежды, что нас перестанут воспринимать как пустышку, однодневку и несерьезное событие.

Хотелось доказать, что медиафутбольная команда минус один игрок, коим я являлся, в состоянии быть не хуже, чем профи, особенно уровня ФНЛ», – прокомментировал Осипов.

Еще по теме:
Президент «Амкала» прокомментировал вылет команды из Кубка России
Кубок России. «Амкал» вылетел от «Енисея», пропустив на 87-й минуте 2
70-летний Медведев не стал отказываться от премиальных в «Амкале»: «Рассчитываю на эти деньги!» 2
Источник: Спортс’’
Россия. Кубок Медиафутбол Енисей Амкал
