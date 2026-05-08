Громкое заявление Аршавина о силе «Зенита»

Бывший зенитовец Андрей Аршавин оценил силу команды в концовке сезона.
«Мне кажется, что «Зенит» к концу сезона вышел на проектные мощности», – сказал Аршавин, комментируя присуждение главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку приза лучшему тренеру РПЛ в апреле.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета РПЛ идут «Пари НН» и «Сочи».
