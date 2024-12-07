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Александр Ермакович
Александр Ермакович
Беларусь
21 января 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Тренер «Пари НН» прокомментировал затяжку времени командой в матче со «Спартаком»
2024.12.07 16:43
«Урал» объявил об изменениях в тренерском штабе Гончаренко
2022.08.18 10:35
1
Олич: «Березуцкий и Ермакович ушли через две недели после того, как я возглавил ЦСКА. Это неправильно»
2021.11.19 11:18
Видео
Ермакович: «Конечно, рука Дивеева – это пенальти»
2021.10.02 21:57
18
Ермакович будет руководить «Краснодаром» в матче с «Сочи»
2021.09.26 14:13
3
Фото
Ермакович и Зубик вошли в штаб Гончаренко в «Краснодаре»
2021.04.08 18:07
8
Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»
2021.04.07 15:54
3
ЦСКА расторг контракты с бывшими помощниками Гончаренко. Ермакович перейдет в «Краснодар»
2021.04.07 13:27
9
ЦСКА: братья Березуцкие останутся в клубе, несмотря на уход Гончаренко
2021.03.22 15:41
4
Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»
2020.01.22 06:49
1
Бабаев: «Надеемся, что с приходом Ермаковича наш тренерский штаб усилится. Онопко и Овчинников остаются»
2018.01.10 01:12
2
Ермакович официально вошел в тренерский штаб ЦСКА
2018.01.09 21:09
10
Ермакович – об уходе из БАТЭ в ЦСКА: «Для движения вперед нужно что-то менять»
2018.01.07 08:49
8
Бывший тренер БАТЭ войдет в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА
2018.01.05 14:24
21
Главный тренер БАТЭ может войти в штаб Гончаренко
2017.12.26 21:31
7
Гончаренко признан лучшим тренером Белоруссии в седьмой раз
2017.12.19 21:41
1
Главный тренер БАТЭ может сменить Гончаренко в «Уфе»
2016.12.11 20:13
5
Наставник БАТЭ: «Все решится в ответной игре»
2016.07.27 10:47
1
БАТЭ продлил контракт с Ермаковичем
2016.03.18 08:00
Ермакович: «У БАТЭ была надежда, но она умерла»
2015.12.10 07:13
Ермакович: «Матч с «Ромой» может стать историческим»
2015.12.09 17:02
1
Ермакович: «Для БАТЭ матч с «Ромой» исторический»
2015.12.08 21:46
БАТЭ готовится к матчу с «Ромой» в полном составе
2015.12.08 13:06
1
Ермакович: «Надеемся, что у БАТЭ будет еврокубковая весна»
2015.11.25 08:33
Ермакович: «БАТЭ может побороться за второе место в группе Лиги чемпионов»
2015.11.23 17:30
1
Ермакович: «Получили хороший урок большого футбола»
2015.11.05 07:30
Ермакович: «Для победы над «Барселоной» совпасть должно все»
2015.11.04 17:15
Ермакович: «Для победы над «Барселоной» нужно выступить на максимуме»
2015.10.20 07:03
1
Тренер БАТЭ: «Нам по силам преподнести сюрприз»
2015.10.19 22:41
1
Тренер БАТЭ: «Выход из группы? Мы не витаем в облаках»
2015.09.30 07:08
3
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