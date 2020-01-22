Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»

Александр Ермакович, тренер ЦСКА, рассказал о работе команды на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе. Подписанный в январе форвард Илья Шкурин производит, по словам белоруса, приятное впечатление.

— Как оцените новых парней — Илью Шкурина и Давида Караева, находящегося на просмотре? Еще, конечно, интересно, как справляются с нагрузками самые молодые.

— И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.