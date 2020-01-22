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  • Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»

Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»

22 января 2020, 06:49
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Александр Ермакович, тренер ЦСКА, рассказал о работе команды на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе. Подписанный в январе форвард Илья Шкурин производит, по словам белоруса, приятное впечатление.

— Как оцените новых парней — Илью Шкурина и Давида Караева, находящегося на просмотре? Еще, конечно, интересно, как справляются с нагрузками самые молодые.

— И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.

  • Шкурин до ЦСКА выступал за белорусский «Энергетик-БГУ», в прошлом сезоне чемпионата Белоруссии стал лучшим бомбардиром команды.
  • Давид Караев принадлежит «КАМАЗУ».
  • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Караев Давид Шкурин Илья Ермакович Александр
Комментарии (1)
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Чермындыр
1579686478
Марадишвили показался очень интересным игроком за то время, что ему отводилось в официальных матчах. Хотелось бы его прогресса
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