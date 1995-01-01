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    Тренер ЦСКА Ермакович: «Шкурин и Караев производят приятное впечатление. Другие игроки тоже проводят качественный сбор»

    Александр Ермакович, тренер ЦСКА, рассказал о работе команды на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе. Подписанный в январе форвард Илья Шкурин производит, по словам белоруса, приятное впечатление.

    — Как оцените новых парней — Илью Шкурина и Давида Караева, находящегося на просмотре? Еще, конечно, интересно, как справляются с нагрузками самые молодые.

    — И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше. И Костя Марадишвили, и Вадим Карпов, и Максим Елеев тоже проводят качественный сбор, им надо отдать должное. Не делают себе никаких поблажек, более того, например, на кроссовой нагрузке они показывают трудолюбие и всегда стараются быть впереди.

    • Шкурин до ЦСКА выступал за белорусский «Энергетик-БГУ», в прошлом сезоне чемпионата Белоруссии стал лучшим бомбардиром команды.
    • Давид Караев принадлежит «КАМАЗУ».
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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