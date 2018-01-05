Бывший тренер БАТЭ войдет в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что БАТЭ возглавит Олег Дулуб.

По информации телеканала «Беларусь 5», прежний главный тренер борисовчан Александр Ермакович пополнит тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

42-летний специалист возглавил БАТЭ в 2013 году. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Беларуси, два – Суперкубок страны, один – Кубок. Ермакович выступал за «тракторозаводцев» на протяжении 10 лет карьеры футболиста и выиграл 11 трофеев.

Напомним, Гончаренко тренировал клуб из Борисова с 2007 по 2013 год.

Информация о возможном переходе Ермаковича в тренерский штаб армейцев появилась в декабре.