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  • Бывший тренер БАТЭ войдет в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

Бывший тренер БАТЭ войдет в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

5 января 2018, 14:24
21

Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что БАТЭ возглавит Олег Дулуб.

По информации телеканала «Беларусь 5», прежний главный тренер борисовчан Александр Ермакович пополнит тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

42-летний специалист возглавил БАТЭ в 2013 году. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Беларуси, два – Суперкубок страны, один – Кубок. Ермакович выступал за «тракторозаводцев» на протяжении 10 лет карьеры футболиста и выиграл 11 трофеев.

Напомним, Гончаренко тренировал клуб из Борисова с 2007 по 2013 год.

Информация о возможном переходе Ермаковича в тренерский штаб армейцев появилась в декабре.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига БАТЭ ЦСКА Беларусь Гончаренко Виктор Ермакович Александр
Комментарии (21)
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dgg389
1515152614
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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DeStar
1515154204
физрук же.. только мешать гончаренко будет. Лучше купите двух ЦЗ и ЦН.
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volfrik
1515154263
может лучше нападающего?
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СШГЭС
1515154876
Бульбаши кучкуются.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1515155391
ЦСКА нужно другое усиление, всё-таки это ТОП-клуб.
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bset
1515156616
На этом зимнюю трансферную кампанию можно считать оконченной.
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insider_retro
1515158425
Сформировавшийся, самостоятельный и молодой специалист!.. Для меня, лично, не понятен его переход под крыло главного тренера ЦСКА!.. Возможно, со временем руководством будет пояснена эта схема!.. Удачи тандему!!
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Нострадамус_Саша
1515159411
М-да ... В будущем ТОП-клуб Белоруссии ... цска-чемпион Белоруссии ! Звучит ...
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Чикомас
1515161435
На безрыбье...и Ермакович -тренер...Только когда уже закончится это безрыбье...
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OfaZavr
1515165141
странно что после работы главным захотел в помощники, может денежный фактор роль играет)
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