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    Бывший тренер БАТЭ войдет в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

    Ранее белорусские СМИ сообщали о том, что БАТЭ возглавит Олег Дулуб.

    По информации телеканала «Беларусь 5», прежний главный тренер борисовчан Александр Ермакович пополнит тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

    42-летний специалист возглавил БАТЭ в 2013 году. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Беларуси, два – Суперкубок страны, один – Кубок. Ермакович выступал за «тракторозаводцев» на протяжении 10 лет карьеры футболиста и выиграл 11 трофеев.

    Напомним, Гончаренко тренировал клуб из Борисова с 2007 по 2013 год.

    Информация о возможном переходе Ермаковича в тренерский штаб армейцев появилась в декабре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 14:24
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 6 января 2018, 12:14

      Удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:12

      странно что после работы главным захотел в помощники, может денежный фактор роль играет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 января 2018, 17:10

      На безрыбье...и Ермакович -тренер...Только когда уже закончится это безрыбье...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 января 2018, 17:00

      ОН точно не сменит гончаренко, ЕРМАКОВИЧ и БЫЛ помощником у него в батэ. Только между ними одна разница, но большая, гончаренко поднял клуб и был топ тренером, а ермакович после гончаренко сделать ничего так и не смог. И если гончаренко УШЕЛ из клуба, за повышением, то ермаковича уволили нахрен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 5 января 2018, 16:36

      М-да ... В будущем ТОП-клуб Белоруссии ... цска-чемпион Белоруссии ! Звучит ...

      -3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Нострадамус_Саша 5 января 2018, 16:45

      Ты к доктору сходи.полечись

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша > Татарин за ЦСКА 5 января 2018, 23:28

      Команда средненькая, бабло кончилось - в России только ФНЛ => переходить в чемпионат Белоруссии. Все логично )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Нострадамус_Саша 5 января 2018, 23:30

      Я же говорю.обратись к врачу,психиатору

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 января 2018, 16:20

      Сформировавшийся, самостоятельный и молодой специалист!..
      Для меня, лично, не понятен его переход под крыло главного тренера ЦСКА!..
      Возможно, со временем руководством будет пояснена эта схема!.. Удачи тандему!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 5 января 2018, 16:46

      Возможно после ухода Гончаренко,ему передадут наш клуб,ну это мои мысли

      0
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Татарин за ЦСКА 5 января 2018, 19:32

      Мда.. Не быть Онопко "Савельичем"...)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 января 2018, 15:50

      На этом зимнюю трансферную кампанию можно считать оконченной.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:29

      ЦСКА нужно другое усиление, всё-таки это ТОП-клуб.

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 января 2018, 15:21

      Бульбаши кучкуются.

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > СШГЭС 7 января 2018, 01:52

      лучше бульбаши,чем хохлы...а то и до майдана не далеко

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > makson_klim 7 января 2018, 15:43

      Это точно

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 5 января 2018, 15:11

      может лучше нападающего?

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