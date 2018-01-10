Бабаев: «Надеемся, что с приходом Ермаковича наш тренерский штаб усилится. Онопко и Овчинников остаются»

Для молодых взяли. Вдруг научит забивать)))
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомметировал появление в тренерском штабе клуба бывшего тренера БАТЭ Александра Ермаковича.
– Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом, – сказал Бабаев.
– Виктор Онопко и Сергей Овчинников остаются в тренерском штабе?
– Да.
Напомним, что вчера Ермакович официально вошел в тренерский штаб москвичей.