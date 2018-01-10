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    Бабаев: «Надеемся, что с приходом Ермаковича наш тренерский штаб усилится. Онопко и Овчинников остаются»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомметировал появление в тренерском штабе клуба бывшего тренера БАТЭ Александра Ермаковича.

    – Надеемся, что с приходом в ЦСКА давнего соратника Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича, наш тренерский штаб усилился очередным опытным и успешным специалистом, – сказал Бабаев.

    – Виктор Онопко и Сергей Овчинников остаются в тренерском штабе?

    – Да.

    Напомним, что вчера Ермакович официально вошел в тренерский штаб москвичей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2018 01:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 10 января 2018, 13:02

      Для молодых взяли. Вдруг научит забивать)))

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    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 10 января 2018, 03:03

      Поживем - увидим! Еще раз, удачи!!!

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