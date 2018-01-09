Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович официально вошел в тренерский штаб ЦСКА.

«Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба.

Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики.

Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», — сказал Ермакович.

Ермакович возглавлял БАТЭ с 2013 года. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Белоруссии, два – Суперкубок страны, один – Кубок. Ермакович выступал за «тракторозаводцев» на протяжении 10 лет карьеры футболиста и выиграл 11 трофеев.