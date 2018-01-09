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    Ермакович официально вошел в тренерский штаб ЦСКА

    Бывший главный тренер БАТЭ Александр Ермакович официально вошел в тренерский штаб ЦСКА.

    «Получив приглашение от Виктора Михайловича, я дал положительный ответ. Что-то в жизни всегда надо менять. Я с интересом принял приглашение и окунулся в атмосферу российского топ-клуба.

    Постараюсь быть максимально полезным команде. Не буду испытывать дискомфорта оттого, что, поработав главным тренером, здесь буду помогать Виктору Михайловичу. Я уже с ним трудился, хорошо знаю его самого и его методики.

    Мы обсудили в общих чертах, чем конкретно мне предстоит заниматься. Впереди, разумеется, будет и более обстоятельный разговор. Команду в ближайшие месяцы ждет напряженный график, но я к подобному уже привык, ведь БАТЭ постоянно участвовал в еврокубках», — сказал Ермакович.

    Ермакович возглавлял БАТЭ с 2013 года. Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Белоруссии, два – Суперкубок страны, один – Кубок. Ермакович выступал за «тракторозаводцев» на протяжении 10 лет карьеры футболиста и выиграл 11 трофеев.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.01.2018 21:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 10 января 2018, 01:57

      Беларусь - центр прогрессивной тренерской мысли о том как из подручной картошки испечь торт Наполеон.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 января 2018, 01:05

      Польза то надеюсь будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 22:17

      Урааааа....трансфер...радости всё равно мало.
      Удачи в работе и отличной игры!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 9 января 2018, 22:12

      Добро пожаловать в ЦСКА!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 9 января 2018, 21:49

      Добро пожаловать! Плодотворной работы и успехов!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 21:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вооо Кумовство пошло,продайте уже Фернандеса и Головина да летите в ФНЛ

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > кузнецов артем 9 января 2018, 22:18

      Вот тебя забыли спросить!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 января 2018, 21:25

      Интересно, а по деньгам во сколько Ермакович ЦСКА? Неужели бесплатно он там будет работать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > BRO_football 9 января 2018, 23:00

      поверьте, после беларусских зп) пускай и батэ, это будут копейки по меркам рфпл. Сколько получают тренера в рфпл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 9 января 2018, 21:14

      Успехов в ЦСКА.

      4
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