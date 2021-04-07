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    Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»

    Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе из московского клуба двух бывших помощников Виктора ГончаренкоАлександра Ермаковича и Руслана Зубика.

    «Это его люди, Гончаренко их привeл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорeнности между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорeнности.

    Гончаренко вeл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», – цитирует Онопко «Чемпионат».

    • По информации Sport24, 46-летний Ермакович станет помощником Гончаренко в «Краснодаре».
    • Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
    • Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16706

      vladimir-7 1 час назад

      Посмотрим на результаты работы белорусского тренерского штаба во
      главе с В. Ганчаренко в Краснодаре.

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