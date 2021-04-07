Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе из московского клуба двух бывших помощников Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича и Руслана Зубика.

«Это его люди, Гончаренко их привeл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорeнности между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорeнности.

Гончаренко вeл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», – цитирует Онопко «Чемпионат».