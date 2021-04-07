Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе из московского клуба двух бывших помощников Виктора Гончаренко – Александра Ермаковича и Руслана Зубика.
«Это его люди, Гончаренко их привeл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорeнности между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорeнности.
Гончаренко вeл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», – цитирует Онопко «Чемпионат».
- По информации Sport24, 46-летний Ермакович станет помощником Гончаренко в «Краснодаре».
- Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
- Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.
Источник: «Чемпионат»