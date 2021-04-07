Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»

Онопко – о Ермаковиче и Зубике: «Это люди Гончаренко. Он привел их в ЦСКА»

7 апреля 2021, 15:54
3

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался об уходе из московского клуба двух бывших помощников Виктора ГончаренкоАлександра Ермаковича и Руслана Зубика.

«Это его люди, Гончаренко их привeл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорeнности между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорeнности.

Гончаренко вeл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», – цитирует Онопко «Чемпионат».

  • По информации Sport24, 46-летний Ермакович станет помощником Гончаренко в «Краснодаре».
  • Ермакович входил в тренерский штаб ЦСКА с января 2018 года. Ранее он помогал Гончаренко в БАТЭ.
  • Зубик был ассистентом Гончаренко в ЦСКА с января 2017 года. До этого он был его помощником в «Уфе», «Урале», «Кубани» и БАТЭ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Онопко Виктор Гончаренко Виктор Ермакович Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1617801296
Посмотрим на результаты работы белорусского тренерского штаба во главе с В. Ганчаренко в Краснодаре.
Ответить
prtcs
1617812047
Виктор, а ты с кем? И кому ты нужен?
Ответить
Ганнибал Лектор
1617817498
Гастролеры какие-то...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
17
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
13
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
11
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
7
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
9
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
15
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
1
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
15
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
14
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
15
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
155
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+