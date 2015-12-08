Ермакович: «Для БАТЭ матч с «Ромой» исторический»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился своими ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Ромы». Белорусский клуб впервые в своей истории сохраняет шансы на выход в плей-офф перед последним туром.

«У нас никогда не было такого шанса. Для клуба эта встреча, можно сказать, историческая. Все это понимают. Это сидит в голове. Но дополнительного давления, такого чтоб «надо, надо, кровь из носу» нет. Считаю, у нас зрелая, опытная команда, которая спокойно подойдет к игре. Стараемся все делать как обычно», – говорит Ермакович.