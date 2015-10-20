Ермакович: «Для победы над «Барселоной» нужно выступить на максимуме»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о секретах своей команды, которые должны помочь одержать победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

«Игра расставит все по своим местам. Конечно, хотелось бы выступить удачно. Будем надеяться, что мы в хорошей форме. Четыре года назад уже соперничали с «Барселоной» и тогда перегрузили команду тактическими знаниями. Помню, что дали очень много информации игрокам, но это не помогло – потерпели два крупных поражения. На этот раз, учитывая негативный опыт, решили ограничиться минимумом.

У соперника не будет лидеров – Лионеля Месси и Андреса Иньесты. Это выдающиеся футболисты, но у них вся команда располагает топ-игроками. Поэтому нам в любом случае придется очень непросто.

В пятницу мы выиграли чемпионат Беларуси, однако теперь другой турнир и другая стратегия. В Лиге чемпионов мы действуем совершенно иначе. Да, победили в белорусском первенстве – приятно, однако какие-то параллели с предстоящей игрой проводить очень тяжело.

Команда чувствует ажиотаж важного поединка. Равно как, наверное, и вся Беларусь. Есть большая ответственность, должны себя хорошо проявить, сыграть на максимуме. У нас есть опыт, нет дебютантов. Надеюсь, никого с белыми лицами не увижу.

К сожалению, нам точно не помогут травмированные Александр Глеб, Виталий Родионов, Максим Жавнерчик и Каспарс Дубра. С другой стороны, в линии атаки есть выбор. Всем для победы нужно выступить на максимуме. Верим, что это может получиться», – рассказал Ермакович.

Напомним, что матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник, 20-го октября, в 21:45 по московскому времени.