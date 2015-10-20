Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ермакович: «Для победы над «Барселоной» нужно выступить на максимуме»

    Ермакович: «Для победы над «Барселоной» нужно выступить на максимуме»

    Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о секретах своей команды, которые должны помочь одержать победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

    «Игра расставит все по своим местам. Конечно, хотелось бы выступить удачно. Будем надеяться, что мы в хорошей форме. Четыре года назад уже соперничали с «Барселоной» и тогда перегрузили команду тактическими знаниями. Помню, что дали очень много информации игрокам, но это не помогло – потерпели два крупных поражения. На этот раз, учитывая негативный опыт, решили ограничиться минимумом.

    У соперника не будет лидеров – Лионеля Месси и Андреса Иньесты. Это выдающиеся футболисты, но у них вся команда располагает топ-игроками. Поэтому нам в любом случае придется очень непросто.

    В пятницу мы выиграли чемпионат Беларуси, однако теперь другой турнир и другая стратегия. В Лиге чемпионов мы действуем совершенно иначе. Да, победили в белорусском первенстве – приятно, однако какие-то параллели с предстоящей игрой проводить очень тяжело.

    Команда чувствует ажиотаж важного поединка. Равно как, наверное, и вся Беларусь. Есть большая ответственность, должны себя хорошо проявить, сыграть на максимуме. У нас есть опыт, нет дебютантов. Надеюсь, никого с белыми лицами не увижу.

    К сожалению, нам точно не помогут травмированные Александр Глеб, Виталий Родионов, Максим Жавнерчик и Каспарс Дубра. С другой стороны, в линии атаки есть выбор. Всем для победы нужно выступить на максимуме. Верим, что это может получиться», – рассказал Ермакович.

    Напомним, что матч БАТЭ – «Барселона» состоится во вторник, 20-го октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2015 07:03
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FRZZ
    1445321155
    Белорусы, болеем за вас, покажите барсукам где раки зимуют!
    Ответить
    Igreks
    1445345691
    Александр, к сожалению ваш максимум может и не достичь их минимум)
    Ответить
    ologreds
    1694996962
    numo445891
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+