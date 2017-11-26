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    Виталий Родионов

    Нападающий
    Имя Виталий
    Отчество Викторович
    Фамилия Родионов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1983 (39 лет)
    Рост 179
    Вес 79
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