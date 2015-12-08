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    • Родионов: «Впервые БАТЭ имеет шансы на выход в плей-офф ЛЧ перед шестым туром»

    Родионов: «Впервые БАТЭ имеет шансы на выход в плей-офф ЛЧ перед шестым туром»

    Нападающий БАТЭ Виталий Родионов поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Ромы».

    «Мы впервые добились того, чтобы до последнего тура сохранять шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов. Опять же сложно отвечать за всех, но, мне кажется, у ребят преобладают мысли, как удачно сыграть в завтрашнем матче, пожалуй, одном из самых важных в карьере практически каждого из нас. О «спущенных колесах» не может быть и речи. Уж больно высок статус самого поединка, его значимость как для клуба, так и для футболистов. Такие игры всегда мобилизуют. Все понимают: в случае успеха сделаешь себе приятный подарок, а заодно и войдешь в историю», – говорит Родионов.

    Матч «Рома» – БАТЭ состоится в среду 9 декабря. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    08.12.2015 20:29
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