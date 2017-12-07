Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Лига Чемпионов 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009