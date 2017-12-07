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Виталий Родионов
Статистика
Виталий Родионов - статистика
Завершил карьеру
11 декабря 1983 (42), Витебск
#20 | Нападающий
179 см | 79 кг
Беларусь
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Арсенал
6 : 0
07.12.2017
БАТЭ
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
БАТЭ
0 : 0
23.11.2017
Црвена Звезда
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Кельн
5 : 2
02.11.2017
БАТЭ
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
БАТЭ
1 : 0
19.10.2017
Кельн
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
БАТЭ
2 : 4
28.09.2017
Арсенал
1' - 55'
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