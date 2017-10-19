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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Кельн
БАТЭ - Кельн: обзор матча 19 октября 2017
БАТЭ
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
55'
А. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Кельн
89'
Желтая карточка
С. Гирасси
ГОЛ! 1:0!
А. Риос
Пас отдал
М. Иванич
55'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
34
Константин Рауш
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
БАТЭ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
3-5-1-1
77
Щербицкий
3
Гайдучик
19
Милунович
23
Поляков
17
Риос
21
Драгун
8
Володько
7
Стасевич
11
Володько
4
Иванич
14
Сигневич
4-1-3-2
1
Хорн
3
Хайнц
16
Ольковски
5
Марох
34
Рауш
6
Хегер
33
Леманн
18
Йойич
17
Клеменс
6
Цоллер
10
Осако
Остались в запасе
БАТЭ
Кельн
62
Михаил Гордейчук
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
62
Михаил Гордейчук
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча БАТЭ - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
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