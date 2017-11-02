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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кельн - БАТЭ
Кельн - БАТЭ: обзор матча 02 ноября 2017
Кельн
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
5 : 2
Завершен
БАТЭ
16'
С. Цоллер
54'
Ю. Осако
63'
С. Гирасси
82'
Ю. Осако
90'
М. Йойич
31'
Н. Милунович
33'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - БАТЭ
ГОЛ! 5:2!
М. Йойич
Пас отдал
Ю. Осако
90'
Желтая карточка
Д. Марох
84'
ГОЛ! 4:2!
Ю. Осако
Пас отдал
Л. Биттенкурт
82'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
79'
ГОЛ! 3:2!
С. Гирасси
63'
62'
Желтая карточка
И. Стасевич
59'
Желтая карточка
Н. Сигневич
ГОЛ! 2:2!
Ю. Осако
Пас отдал
Ф. Соренсен
54'
53'
Желтая карточка
Н. Милунович
33'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сигневич
Пас отдал
А. Риос
31'
ГОЛ! 1:1!
Н. Милунович
Пас отдал
А. Риос
ГОЛ! 1:0!
С. Цоллер
Пас отдал
С. Озкан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
8
Александр Володько
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
11
Максим Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
4-3-1-2
1
Хорн
5
Марох
34
Рауш
4
Соренсен
3
Хайнц
17
Клеменс
33
Леманн
5
Озкан
32
Биттенкурт
9
Гирасси
6
Цоллер
3-5-1-1
77
Щербицкий
23
Поляков
19
Милунович
3
Гайдучик
8
Володько
21
Драгун
62
Гордейчук
17
Риос
7
Стасевич
4
Иванич
14
Сигневич
Остались в запасе
Кельн
БАТЭ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
16
Сергей Веремко
ВР
11
Максим Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
11
Максим Володько
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Кельн - БАТЭ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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