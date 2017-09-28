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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Арсенал
БАТЭ - Арсенал: обзор матча 28 сентября 2017
БАТЭ
28.09.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 4
Завершен
Арсенал
28'
М. Иванич
67'
М. Гордейчук
9'
Т. Уолкотт
22'
Т. Уолкотт
25'
Р. Холдинг
49'
О. Жиру (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Арсенал
89'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Д. Уиллок
Желтая карточка
М. Иванич
87'
Замена
Д. Бага
️️️️
А. Володько
85'
79'
Замена
М. Макгуэйн
️️️️
Р. Нелсон
ГОЛ! 2:4!
М. Гордейчук
67'
Желтая карточка
Н. Милунович
64'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
55'
Желтая карточка
С. Драгун
49'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
О. Жиру
ГОЛ! 1:3!
М. Иванич
Пас отдал
А. Риос
28'
25'
ГОЛ! 0:3!
Р. Холдинг
Пас отдал
П. Мертезакер
Замена
М. Володько
️️️️
Д. Поляков
24'
22'
ГОЛ! 0:2!
Т. Уолкотт
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Уолкотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
47
Чарли Гилмур
ЦП
18
Маркус Макгуэйн
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
22
Влад Драгомир
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-5-1-1
77
Щербицкий
23
Поляков
3
Гайдучик
19
Милунович
62
Гордейчук
8
Володько
7
Стасевич
17
Риос
21
Драгун
4
Иванич
20
Родионов
3-4-2-1
1
Оспина
4
Мертезакер
13
Мустафи
6
Холдинг
2
Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
28
Уиллок
32
Уолкотт
17
Нелсон
9
Жиру
8
Володько
25
Бага
25
Бага
8
Володько
23
Поляков
11
Володько
11
Володько
23
Поляков
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
17
Нелсон
18
Макгуэйн
18
Макгуэйн
17
Нелсон
28
Уиллок
9
Нкетиа
9
Нкетиа
28
Уиллок
Остались в запасе
БАТЭ
Арсенал
16
Сергей Веремко
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
22
Влад Драгомир
АП
47
Чарли Гилмур
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
22
Влад Драгомир
АП
47
Чарли Гилмур
ЦП
1
Мэтт Мейси
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча БАТЭ - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Стефански
(Быдгощ)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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