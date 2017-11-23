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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Црвена Звезда
БАТЭ - Црвена Звезда: обзор матча 23 ноября 2017
БАТЭ
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
0 : 0
Завершен
Црвена Звезда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Црвена Звезда
88'
Желтая карточка
Н. Крстичич
61'
Желтая карточка
М. Родич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
Главный тренер
Альберт Риера
БАТЭ
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Црвена Звезда
8
Александар Пешич
ЦФ
2-5-1-1
77
Щербицкий
23
Поляков
19
Милунович
7
Стасевич
21
Драгун
8
Володько
17
Риос
62
Гордейчук
4
Иванич
20
Родионов
2-2
82
Борян
23
Родич
30
Стойкович
8
Канга
7
Крстичич
Остались в запасе
БАТЭ
Црвена Звезда
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Альберт Риера
Остались в запасе
11
Максим Володько
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Альберт Риера
Статистика матча БАТЭ - Црвена Звезда
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
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