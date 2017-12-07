Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арсенал - БАТЭ
Арсенал - БАТЭ: обзор матча 07 декабря 2017
Арсенал
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
6 : 0
Завершен
БАТЭ
11'
М. Дебюши
37'
Т. Уолкотт
43'
Д. Уилшир
51'
Д. Поляков (АГ)
64'
О. Жиру (П)
74'
М. Эль-Ненни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - БАТЭ
ГОЛ! 6:0!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
Д. Уилшир
74'
ГОЛ с пенальти! 5:0!
О. Жиру
64'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Д. Поляков
Пас отдал
Т. Уолкотт
51'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
Т. Уолкотт
43'
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
37'
17'
Желтая карточка
М. Володько
ГОЛ! 1:0!
М. Дебюши
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
БАТЭ
77
Денис Щербицкий
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
7
Игорь Стасевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
БАТЭ
81
Валериан Гвилия
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
3-1-3-3
1
Оспина
6
Холдинг
12
Чамберс
26
Дебюши
13
Коклен
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
18
Уэлбек
9
Жиру
32
Уолкотт
2-5-2-1
77
Щербицкий
23
Поляков
19
Милунович
62
Гордейчук
27
Березкин
21
Драгун
17
Риос
11
Володько
4
Иванич
7
Стасевич
20
Родионов
Остались в запасе
Арсенал
БАТЭ
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
81
Валериан Гвилия
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
81
Валериан Гвилия
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Арсенал - БАТЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Арсенал
БАТЭ
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+