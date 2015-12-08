БАТЭ готовится к матчу с «Ромой» в полном составе

БАТЭ готовится к матчу с «Ромой« в Италии с прошлой среды. Под руководством главного тренера белорусской команды Александра Ермаковича к игре готовятся абсолютно все футболисты желто-синих – 26 человек.

Травмированных и дисквалифицированных в рядах БАТЭ нет. Николай Сигневич и Виталий Родионов полностью оправились от травм и с конца ноября занимаются в общей группе.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – БАТЭ состоится в среду, 9 октября, в 22:45 по московскому времени.