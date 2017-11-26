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БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время

26 ноября 2017, 17:04
10

Встреча 30-го тура чемпионата Беларуси «Городея»БАТЭ закончилась со счетом 3:3.

В составе хозяев Боян Дубайич оформил дубль, Кирилл Павлючек забил один мяч.

За борисовский клуб забили Мирко Иванич (дважды) и Виталий Родионов.

Команда Александра Ермаковича выиграла турнир 12-й раз подряд. Титул стал 12-м для Родионова – по неподтвержденным данным, 33-летний форвард стал рекордсменом по этому показателю среди футболистов европейских лиг.

В параллельном матче минское «Динамо» обыграло «Витебск» со счетом 4:1. БАТЭ и столичный клуб набрали по 68 очков, но борисовчане выиграли чемпионат из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 30-й тур

Городея – БАТЭ (Борисов) – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Иванич, 19; 1:1 – Дубайич, 24; 2:1 – Павлючек, 33; 3:1 – Дубайич, 46; 3:2 – Родионов, 78 (с пенальти); 3:3 – Дубайич, 90+6.

Календарь чемпионата Беларуси

Турнирная таблица чемпионата Беларуси

Источник: Бомбардир.ру
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Городея Родионов Виталий
Комментарии (10)
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Parham
1511706415
МЕГОСЕНСАЦИЯ ВСЕЙ ЕВРОПЫ!!!!
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acer2003
1511707432
Позор БАТЭ, это чемпионство выкуплено Капским, владельцем клуба,говорю это обоснованно,я из Беларуси. БАТЭ вырвал или выкупил у федерации три очка,которых их лишили по делу (((
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alex kidn
1511710533
А почему в таблице у Динамо 68 очей, а у БАТЭ 65?
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Томь вперёд
1511713050
Очень странное чемпионство! Такое впечатление было, что если бы не забили, судья бы ещё минут 20 добавил! Не красят такие «победы»...
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Jenea83
1511714710
молодцы
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makson_klim
1511721541
скок денег?
Ответить
GoLenaStop
1519557057
Напоминает чемпионство самой народной команды в мире....
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Parker8
1521738390
Позор!!!
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