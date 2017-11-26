БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время

Встреча 30-го тура чемпионата Беларуси «Городея» – БАТЭ закончилась со счетом 3:3.

В составе хозяев Боян Дубайич оформил дубль, Кирилл Павлючек забил один мяч.

За борисовский клуб забили Мирко Иванич (дважды) и Виталий Родионов.

Команда Александра Ермаковича выиграла турнир 12-й раз подряд. Титул стал 12-м для Родионова – по неподтвержденным данным, 33-летний форвард стал рекордсменом по этому показателю среди футболистов европейских лиг.

В параллельном матче минское «Динамо» обыграло «Витебск» со счетом 4:1. БАТЭ и столичный клуб набрали по 68 очков, но борисовчане выиграли чемпионат из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Беларуси. Высшая лига. 30-й тур

Городея – БАТЭ (Борисов) – 3:3 (2:1)

Голы: 0:1 – Иванич, 19; 1:1 – Дубайич, 24; 2:1 – Павлючек, 33; 3:1 – Дубайич, 46; 3:2 – Родионов, 78 (с пенальти); 3:3 – Дубайич, 90+6.

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