Ермакович – об уходе из БАТЭ в ЦСКА: «Для движения вперед нужно что-то менять»

Тренер БАТЭ Александр Ермакович попрощался с болельщиками белорусской команды. Напомним, что специалист в ближайшее время займет пост в тренерском штабе ЦСКА, где будет помогать Виктору Гончаренко.

«Уважаемые болельщики ФК БАТЭ! Позади два десятка лет моего пребывания в клубе. Кажется, только вчера я еще играл за команду. Еще свежи в памяти яркие эмоции после гола Лисовского, принесшего БАТЭ первые медали, золотой выезд в Солигорск в 99-м, второе золото, третье, первая Лига чемпионов, завершение игровой карьеры в Турине на «Стадио Олимпико».

Как сейчас помню волнение, вызванное переходом на тренерскую работу сначала в качестве помощника Гончаренко, а потом главного тренера клуба, нашу безудержную радость после гола Кривца в ворота «Дебрецена», выведшего БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в 2014-м, чувство гордости за команду, обыгравшую в 2015-м году «Рому» и до последнего тура претендовавшую на выход в 1/8 Лиги чемпионов.

Благодарен ребятам последнего состава БАТЭ, которые в сложнейших условиях в прошлом году смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы и выиграть очередной чемпионский титул. Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне.

Годы, проведенные в БАТЭ, это больше, чем жизнь. За эти двадцать лет клуб совершил гигантский скачок от малоизвестного новичка белорусской высшей лиги до завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы», – приводит слова Ермаковича официальный сайт белорусского клуба.