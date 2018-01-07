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  • Ермакович – об уходе из БАТЭ в ЦСКА: «Для движения вперед нужно что-то менять»

Ермакович – об уходе из БАТЭ в ЦСКА: «Для движения вперед нужно что-то менять»

7 января 2018, 08:49
8

Тренер БАТЭ Александр Ермакович попрощался с болельщиками белорусской команды. Напомним, что специалист в ближайшее время займет пост в тренерском штабе ЦСКА, где будет помогать Виктору Гончаренко.

«Уважаемые болельщики ФК БАТЭ! Позади два десятка лет моего пребывания в клубе. Кажется, только вчера я еще играл за команду. Еще свежи в памяти яркие эмоции после гола Лисовского, принесшего БАТЭ первые медали, золотой выезд в Солигорск в 99-м, второе золото, третье, первая Лига чемпионов, завершение игровой карьеры в Турине на «Стадио Олимпико».

Как сейчас помню волнение, вызванное переходом на тренерскую работу сначала в качестве помощника Гончаренко, а потом главного тренера клуба, нашу безудержную радость после гола Кривца в ворота «Дебрецена», выведшего БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в 2014-м, чувство гордости за команду, обыгравшую в 2015-м году «Рому» и до последнего тура претендовавшую на выход в 1/8 Лиги чемпионов.

Благодарен ребятам последнего состава БАТЭ, которые в сложнейших условиях в прошлом году смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы и выиграть очередной чемпионский титул. Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне.

Годы, проведенные в БАТЭ, это больше, чем жизнь. За эти двадцать лет клуб совершил гигантский скачок от малоизвестного новичка белорусской высшей лиги до завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы», – приводит слова Ермаковича официальный сайт белорусского клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига БАТЭ ЦСКА Ермакович Александр
Комментарии (8)
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cska-62
1515306398
Похоже, что Гинер обзавёлся ещё и талантливым дублёром для Гончаренко. Похвально, похвально... А когда Игорю Акинфееву дублёр будет? Из хороших и опытных вратарей предпенсионного возраста?! Помазун - не вратарь, пусть начинает свой путь в ПФЛ или ФНЛ. Опыта набирается, хотя верится мне в его будущее слабо. Случись что с Игорем и хана! От травм и удалений не застрахован никто! И негоже держать в составе одному из флагманов отечественного футбола в составе лишь одного вратаря! Пусть этот вратарь даже сам Игорь Акинфеев!
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DEFENDER114
1515311459
Корректное прощание с БАТЭ! Удачи и роста в ЦСКА!
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himik2-62
1515332104
онопко на пензию собрался чтоли
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BRO_football
1515345138
Спрашивается, зачем? Неужели у ЦСКА с футболистами всё в порядке? Никого покупать не надо, да? Лучше ещё одного никчёмного тренера купить.
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Великолепный
1515346059
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!))
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