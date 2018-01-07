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    Ермакович – об уходе из БАТЭ в ЦСКА: «Для движения вперед нужно что-то менять»

    Тренер БАТЭ Александр Ермакович попрощался с болельщиками белорусской команды. Напомним, что специалист в ближайшее время займет пост в тренерском штабе ЦСКА, где будет помогать Виктору Гончаренко.

    «Уважаемые болельщики ФК БАТЭ! Позади два десятка лет моего пребывания в клубе. Кажется, только вчера я еще играл за команду. Еще свежи в памяти яркие эмоции после гола Лисовского, принесшего БАТЭ первые медали, золотой выезд в Солигорск в 99-м, второе золото, третье, первая Лига чемпионов, завершение игровой карьеры в Турине на «Стадио Олимпико».

    Как сейчас помню волнение, вызванное переходом на тренерскую работу сначала в качестве помощника Гончаренко, а потом главного тренера клуба, нашу безудержную радость после гола Кривца в ворота «Дебрецена», выведшего БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в 2014-м, чувство гордости за команду, обыгравшую в 2015-м году «Рому» и до последнего тура претендовавшую на выход в 1/8 Лиги чемпионов.

    Благодарен ребятам последнего состава БАТЭ, которые в сложнейших условиях в прошлом году смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы и выиграть очередной чемпионский титул. Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне.

    Годы, проведенные в БАТЭ, это больше, чем жизнь. За эти двадцать лет клуб совершил гигантский скачок от малоизвестного новичка белорусской высшей лиги до завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы», – приводит слова Ермаковича официальный сайт белорусского клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2018 08:49
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 7 января 2018, 20:27

      Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Великолепный 8 января 2018, 01:15

      И тут ты появился, слуцелюб грёбанный! Чтобы не только на "соккере" дискредитировать ЦСКА? И минусовать всех разумных людей? Так твой хозяин уже признал себя "проектом Абрамовича"! Дело в архиве.
      Изыди, Сатана!!!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 января 2018, 20:12

      Спрашивается, зачем? Неужели у ЦСКА с футболистами всё в порядке? Никого покупать не надо, да? Лучше ещё одного никчёмного тренера купить.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 января 2018, 16:35

      онопко на пензию собрался чтоли

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 января 2018, 10:50

      Корректное прощание с БАТЭ!
      Удачи и роста в ЦСКА!

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 января 2018, 09:26

      Похоже, что Гинер обзавёлся ещё и талантливым дублёром для Гончаренко. Похвально, похвально... А когда Игорю Акинфееву дублёр будет? Из хороших и опытных вратарей предпенсионного возраста?! Помазун - не вратарь, пусть начинает свой путь в ПФЛ или ФНЛ. Опыта набирается, хотя верится мне в его будущее слабо. Случись что с Игорем и хана! От травм и удалений не застрахован никто! И негоже держать в составе одному из флагманов отечественного футбола в составе лишь одного вратаря! Пусть этот вратарь даже сам Игорь Акинфеев!

      3
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > cska-62 7 января 2018, 15:05

      До 35 можно даже не думать о замене, да и в клубе куча позиций , которые нужны в усилении.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > InterMilLano1908 7 января 2018, 17:31

      При чём тут ЗАМЕНА??? Речь идёт о травме, удалении или переборе жёлтых карточек! О гриппе, в конце концов! Любому вратарю (если он не из легированной стали в прямом смысле слова!) нужен хороший дублёр! Молодой и перспективный не подходит, ибо Акинфееву ещё долго играть, а завершающий карьеру - в самый раз! Вон их ещё недавно сколько было: Дикарь, Плетикоса и т.д.

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